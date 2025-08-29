Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Пари НН» объявил о переходе Артёма Гюрджана в «Енисей»

«Пари НН» объявил о переходе Артёма Гюрджана в «Енисей»
Комментарии

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о переходе защитника Артёма Гюрджана в красноярский «Енисей».

Фото: ФК «Пари НН»

«Гюрджан присоединился к «Пари НН» летом 2023 года. За нижегородский клуб футболист играл лишь в контрольных матчах, так и не сумев пробиться в заявочный лист клуба РПЛ.

Мы благодарим Артёма за период, проведённый в «Пари НН», и желаем ему удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

В сезоне-2025/2026 «Енисей» выступает Лиге Pari (Первой лиге). Красноярский клуб находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата после шести стартовых туров.

