«Боруссия» Дортмунд объявила о переходе нападающего из клуба АПЛ

Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте объявила о переходе 23-летнего форварда Фабиу Силвы из «Вулверхэмптона». Португальский футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2030 года.

По информации СМИ, «шмели» заплатили € 25 млн за переход Силвы.

Нападающий перешёл в «Вулверхэмптон» из «Порту» в сентябре 2020 года. За этот период он был арендован «Андерлехтом», ПСВ, «Рейнджерс», «Лас-Пальмасом». В составе «волков» португалец принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме Официально Дортмундская «Боруссия» арендовала защитника «Челси»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: