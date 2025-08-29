Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Дортмунд объявила о переходе нападающего из клуба АПЛ

«Боруссия» Дортмунд объявила о переходе нападающего из клуба АПЛ
Комментарии

Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте объявила о переходе 23-летнего форварда Фабиу Силвы из «Вулверхэмптона». Португальский футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2030 года.

По информации СМИ, «шмели» заплатили € 25 млн за переход Силвы.

Нападающий перешёл в «Вулверхэмптон» из «Порту» в сентябре 2020 года. За этот период он был арендован «Андерлехтом», ПСВ, «Рейнджерс», «Лас-Пальмасом». В составе «волков» португалец принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Официально
Дортмундская «Боруссия» арендовала защитника «Челси»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android