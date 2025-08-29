Молодёжная сборная России объявила итоговый состав на матчи с Саудовской Аравией U23

Стал известен расширенный окончательный состав молодёжной сборной России на два товарищеских матча с командой Саудовской Аравии U23. Эти игры состоятся 5 и 8 сентября в Химках на стадионе «Родина».

В итоговый список вошли 25 футболистов:

Вратари: Александр Дёгтев («Сочи»), Даниил Голиков («Краснодар»), Даниил Веселов («Локомотив» Москва).

Защитники: Джамалудин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба – ЦСКА Москва), Максим Шнапцев («Пари НН» Нижний Новгород), Илья Рожков («Рубин» Казань), Илья Кирш («Черноморец» Новороссийск), Матвей Бардачёв («Урал» Екатеринбург), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Станислав Бессмертный («Родина» Москва).

Полузащитники: Никита Салтыков («Локомотив» Москва), Виктор Окишор, Денис Боков (оба – «Динамо» Москва), Руслан Чобанов («Динамо» Минск, Беларусь), Дмитрий Васильев («Сочи»), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Кирилл Столбов («Зенит» Санкт-Петербург), Данила Козлов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Игорь Дмитриев («Спартак» Москва), Вадим Раков («Крылья Советов» Самара).

Нападающие: Даниил Моторин («КАМАЗ» Набережные Челны), Константин Дорофеев («Атырау», Казахстан).