Гвардиола высказался о возвращении Де Брёйне и Зане на «Этихад» в составе других клубов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о возвращении на домашний стадион «горожан» «Этихад» бывших футболистов команды Кевина Де Брёйне, выступающего за «Наполи», и Лероя Зане, играющего в «Галатасарае». Английский клуб встретится с указанными командами на стадии общего этапа Лиги чемпионов.

«Да… Кевин [Де Брёйне], Лерой [Зане]. Я действительно рад, что они вернутся сюда. Конечно, мы должны обыграть две команды: «Наполи» и «Галатасарай». Однако приятно, что они вернутся, и я уверен, что болельщики окажут им тёплый приём, потому что они этого заслуживают!», — приводит слова Гвардиолы аккаунт City Xtra на странице в социальной сети X.

Зане играл за «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 год, Де Брёйне — с 2015 по 2025 год.

