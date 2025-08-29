Гранат: «Спартак» провалил начало сезона, но прогресс Умярова стоит отметить

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Гранат высказался о непопадании полузащитника красно-белых Наиля Умярова в сборную России для участия в товарищеских матчах с Катаром и Иорданией в рамках сентябрьского учебно-тренировочного сбора.

«Спартак» провалил начало сезона, но прогресс Умярова стоит отметить. С приходом Станковича он стал другим футболистом. Но главный тренер сборной понимает, что пока Наиль не подходит под его структуру игры. Карпин рассчитывает на других полузащитников», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Национальная команда сыграет с Иорданией 4 сентября дома, а 7 сентября — на выезде с Катаром.