Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Никто меня не трогал». Вера Опейкина объяснила удаление Мохебби в матче с «Пари НН»

Аудио-версия:
Футбольный арбитр Вера Опейкина объяснила, за что удалила нападающего «Ростова» Мохаммеда Мохебби в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (0:1). Ранее сообщалось, что игрок был удалён за физическое воздействие на Опейкину.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Босельи – 74'    
Удаления: нет / Тарасов – 73', Мохеби – 85'

«Вторую жёлтую карточку [Мохебби] — за грубую игру. То, что говорилось в прессе, конечно, всё не так. Никто меня не трогал, просто игрок понимал, что сейчас будет предупреждение, подошёл на эмоциях. Мне нужно было установить, кто это. И оказалось, что это действительно он. Но он понимал, за что удалён. Я понимала, за что его удаляю. Мне кажется, он даже не обратил на это внимания, точно не читал прессу. И я, естественно, не ждала никаких извинений, потому что это всё было выдумано, как воздушный шарик. Я всегда к любому матчу подхожу с полным настроем. То есть для меня нет каких‑то проходных, лёгких матчей. Неважно, кто играет, мужчины или женщины», — рассказала Опейкина в эфире на «Матч ТВ».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов» (0:0, 4:3 пен.)

