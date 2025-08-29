Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Переход Зинченко в «Марсель» осложняется высокой зарплатой футболиста — Орнштейн

Переход Зинченко в «Марсель» осложняется высокой зарплатой футболиста — Орнштейн
«Марсель» работает над сделкой по подписанию контракта с крайним защитником «Арсенала» Александром Зинченко. Французский клуб изучает возможность осуществления перехода 28-летнего футболиста на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, препятствием на пути потенциального перехода Зинченко в «Марсель» является высокая заработная плата игрока. Подчёркивается, что переговоры между сторонами продолжаются.

Ранее СМИ сообщали, что оклад защитника составляет £ 6,2 млн (€ 7,1 млн) в год.

В минувшем сезоне Зинченко принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

