Колыванов объяснил, с чем связано решение «Зенита» расстаться с Сашей Зделаром

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением, с чем связано решение «Зенита» расстаться с полузащитником Сашей Зделаром. Сегодня, 29 августа, сине-бело-голубые сообщили, что достигли договорённости с футболистом о досрочном прекращении контракта.

«Зенит» — очень конкурентная команда. Изначально предполагали, что Зделар им подойдёт, но что-то не устроило. В «Зените» он играл не так часто. Но всей ситуации мы не знаем. Команда думала, что Саша поможет, но другие игроки оказались выше классом. Он просто не подошёл команде. Если его брал «Зенит», качества у него есть. Зделар мог бы помочь командам РПЛ», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: