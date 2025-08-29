«Тоттенхэм» объявил о переходе Хави Симонса из «Лейпцига»

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Хави Симонса из «Лейпцига». Подчёркивается, что 22-летний футболист подписал с клубом долгосрочный контракт и будет выступать под седьмым номером.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «шпоры» заплатят «Лейпцигу» € 60 млн за трансфер Симонса. Его трудовое соглашение рассчитано до 2030 года с возможностью продления на два сезона.

Нидерландский футболист выступал в составе немецкого клуба с лета 2023 года. За этот период Симонс принял участие в 78 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: