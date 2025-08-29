«Это было ошибкой». Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян — о трансфере Адольфо Гайча

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян назвал ошибкой трансфер аргентинского нападающего Адольфо Гайча в стан армейцев. Сегодня, 29 августа, красно-синие объявили о переходе форварда в «Крылья Советов» на правах аренды.

«Уже много раз повторял, что трансфер Гайча в ЦСКА был ошибкой. Но так бывает. Можно попробовать найти и плюсы: когда понимаешь, что сделка неудачная, нужно постараться это компенсировать. И в случае с Адольфо находились аренды, клуб приобретал с этого какие-то финансы. Гайчу теперь желаю только удачи. В течение карьеры в ЦСКА с его стороны, возможно, тоже были ошибки. Но и с моей, со стороны клуба — тоже. Такое бывает», — сказал Мовсесьян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.