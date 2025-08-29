«Торино» запрашивает у «Спартака» € 15 млн за трансфер Сауля Коко — TG3 Piemonte

«Торино» начал запрашивать у «Спартака» € 15 млн за переход центрального защитника Сауля Коко после того, как стороны возобновили переговоры по данной сделке. Об этом сообщает Torino Granata со ссылкой на TGR Piemonte.

По информации источника, итальянский клуб снизил свои требования, поскольку ранее требовал € 20 млн за трансфер Коко.

Ранее СМИ сообщали о готовности футболиста к переезду в Москву.

В минувшем сезоне Коко принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

