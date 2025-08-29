Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торино» запрашивает у «Спартака» € 15 млн за трансфер Сауля Коко — TG3 Piemonte

«Торино» запрашивает у «Спартака» € 15 млн за трансфер Сауля Коко — TG3 Piemonte
Комментарии

«Торино» начал запрашивать у «Спартака» € 15 млн за переход центрального защитника Сауля Коко после того, как стороны возобновили переговоры по данной сделке. Об этом сообщает Torino Granata со ссылкой на TGR Piemonte.

По информации источника, итальянский клуб снизил свои требования, поскольку ранее требовал € 20 млн за трансфер Коко.

Ранее СМИ сообщали о готовности футболиста к переезду в Москву.

В минувшем сезоне Коко принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
«Спартак» возобновил интерес к Коко, защитник готов к переезду в Москву

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android