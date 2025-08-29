Таранов: возможно, экс-форвард ЦСКА Гайч перезапустит карьеру в «Крыльях Советов»

Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о переходе нападающего красно-синих Адольфо Гайча в самарский клуб на правах годичной аренды.

«Крылья» с уходом Сергеева нуждались в центральном форварде. Но есть Рахманович, который неплохо себя зарекомендовал. Гайч мог проявить себя в ЦСКА лучше, но не получилось. Затрудняюсь ответить, насколько Гайч хорошее усиление для «Крыльев». Возможно, он перезапустит карьеру в команде. Может, стоит сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд. Только время покажет, как он сможет проявить себя», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

