Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: возможно, экс-форвард ЦСКА Гайч перезапустит карьеру в «Крыльях Советов»

Таранов: возможно, экс-форвард ЦСКА Гайч перезапустит карьеру в «Крыльях Советов»
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о переходе нападающего красно-синих Адольфо Гайча в самарский клуб на правах годичной аренды.

«Крылья» с уходом Сергеева нуждались в центральном форварде. Но есть Рахманович, который неплохо себя зарекомендовал. Гайч мог проявить себя в ЦСКА лучше, но не получилось. Затрудняюсь ответить, насколько Гайч хорошее усиление для «Крыльев». Возможно, он перезапустит карьеру в команде. Может, стоит сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд. Только время покажет, как он сможет проявить себя», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Это было ошибкой». Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян — о трансфере Адольфо Гайча

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android