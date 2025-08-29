Скидки
Главная Футбол Новости

ЖФК «Зенит» в гостях обыграл «Локомотив» в матче полуфинала Кубка России

Завершился первый полуфинальный матч женского Winline Кубка России — 2025 между футбольными клубами «Локомотив» (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу санкт-петербургской команды.

На 73-й минуте единственный мяч в матче забила полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска.

Ответный матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 13 сентября. В другом полуфинале встретятся московские «Спартак» и ЦСКА.

«Зенит» и «Локомотив» провели друг с другом 19 матчей. В этих играх московский клуб одержал восемь побед. Санкт-петербургская команда выиграла девять матчей. Дважды фиксировался ничейный результат.


