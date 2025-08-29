Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» близок к подписанию Рифата Жемалетдинова

«Ахмат» близок к подписанию Рифата Жемалетдинова
Комментарии

Грозненский «Ахмат» ведёт активные переговоры по подписанию экс-полузащитника ЦСКА и «Локомотива» Рифата Жемалетдинова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны близки к соглашению, однако точка пока не поставлена. Жемалетдинова хочет видеть в команде лично Станислав Черчесов.

Об уходе Жемалетдинова из ЦСКА стало известно 25 июня. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги на счету хавбека два мяча и четыре голевые передачи в 24 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё пять раз Жемалетдинов появлялся на поле в матчах Фонбет Кубка России. Ранее футболист также выступал за «Локомотив» и «Рубин».

Материалы по теме
КДК РФС отменил красную карточку игрока «Ахмата» Садулаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android