«Ахмат» близок к подписанию Рифата Жемалетдинова

Грозненский «Ахмат» ведёт активные переговоры по подписанию экс-полузащитника ЦСКА и «Локомотива» Рифата Жемалетдинова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны близки к соглашению, однако точка пока не поставлена. Жемалетдинова хочет видеть в команде лично Станислав Черчесов.

Об уходе Жемалетдинова из ЦСКА стало известно 25 июня. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги на счету хавбека два мяча и четыре голевые передачи в 24 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё пять раз Жемалетдинов появлялся на поле в матчах Фонбет Кубка России. Ранее футболист также выступал за «Локомотив» и «Рубин».