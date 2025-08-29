«Торпедо» разгромно уступило «Родине» в матче 7-го тура Первой лиги

Завершился матч 7-го тура Лиги Pari, в котором встречались московские «Родина» и «Торпедо». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Данил Каширин из Уфы. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 32-й минуте. Отличился нападающий «Родины» Артём Максименко. На 71-й минуте форвард Магомедхабиб Абдусаламов удвоил преимущество своей команды. На 90+3-й минуте Абдусаламов оформил дубль.

Эта победа стала для «Родины» первой в новом сезоне. В активе команды семь набранных очков. Столичный клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Торпедо» с четырьмя очками находится на 16-й строчке.