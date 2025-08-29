Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» потерпело пятое поражение в семи турах Первой лиги

«Торпедо» потерпело пятое поражение в семи турах Первой лиги
Комментарии

Московское «Торпедо» уступило «Родине» в матче 7-го тура Лиги Pari со счётом 3:0. Таким образом, автозаводцы потерпели пятое поражение в семи стартовых турах Первой лиги.

Россия — Лига PARI . 7-й тур
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Максименко – 32'     2:0 Абдусаламов – 71'     3:0 Абдусаламов – 90+3'    

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Данил Каширин из Уфы. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск.

Эта победа стала для «Родины» первой в новом сезоне. В активе команды семь набранных очков. Столичный клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Торпедо» с четырьмя очками находится на 16-й строчке.

Напомним, ранее московский клуб понизили до второго по силе российского дивизиона из-за коррупционного скандала.

Материалы по теме
«Торпедо» разгромно уступило «Родине» в матче 7-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android