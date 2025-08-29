«Торпедо» потерпело пятое поражение в семи турах Первой лиги

Московское «Торпедо» уступило «Родине» в матче 7-го тура Лиги Pari со счётом 3:0. Таким образом, автозаводцы потерпели пятое поражение в семи стартовых турах Первой лиги.

Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Данил Каширин из Уфы. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск.

Эта победа стала для «Родины» первой в новом сезоне. В активе команды семь набранных очков. Столичный клуб поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Торпедо» с четырьмя очками находится на 16-й строчке.

Напомним, ранее московский клуб понизили до второго по силе российского дивизиона из-за коррупционного скандала.