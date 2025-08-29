Тухель объяснил, почему не включил Трента в заявку сборной Англии на матчи отбора к ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил, почему не включил футболистов Трента Александер-Арнольда («Реал» Мадрид) и Джека Грилиша («Эвертон») в состав национальной команды на грядущие отборочные матчи к чемпионату мира 2026 года с Андоррой (6 сентября) и Сербией (9 сентября).

«Мы решили сделать состав более компактным и конкурентоспособным. Мы не задействовали всех 23 игроков, чтобы повысить конкурентоспособность состава. Без сомнения, я большой поклонник таланта Трента и Джека. Они отличные футболисты, которые всегда будут в числе тех, кто достоин вызова в сборную.

Знаю, что они оба отчаянно хотят вернуться, и это действительно важно. Но на этом сборе мы решили, что Трента заменят Рис [Джеймс] и Тино Ливраменто, а на позиции Джека будут играть [Маркус] Рашфорд, Энтони [Гордон] и Эберечи [Эзе]», — приводит слова Тухеля TNT Sports.

