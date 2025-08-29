«Побочка интернета». Писарев отреагировал на критику Карпина со стороны девушки Нгамалё

Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на высказывания девушки форварда «Динамо» Муми Нгамалё по имени Ника, которая раскритиковала главного тренера московского клуба Валерия Карпина из-за невключения игрока в стартовый состав на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (0:0, 4:5 пен.).

«В моё время нужно было заслужить привилегию, чтобы про тренера что‑то говорить. А сейчас мы видим такое, это побочка интернета. В кругу друзей говори, семьи! Видно, что он [Нгамалё] недоволен. Но он и должен быть недоволен тем, в какой форме находится», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, девушка опубликовала видеоролик в своём телеграм-канале. Позднее публикация была удалена.