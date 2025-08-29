Игрок «Зенита» Жерсон несчастлив в России и может вернуться в Бразилию — источник

Полузащитник «Зенита» Жерсон чувствует себя «изолированным», играя в России, и не исключает вариант с возвращением в Бразилию. Об этом сообщает аккаунт Rubro-negro de Coração, специализирующийся на новостях «Фламенго», на странице в социальной сети X.

Жерсон перешёл в санкт-петербургский клуб из «Фламенго» в минувшем июле. Контракт 28-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2029/2030. В составе сине-бело-голубых полузащитник принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

