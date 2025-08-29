«Кристал Пэлас» объявил о переходе вингера сборной Испании

Английский «Кристал Пэлас» объявил о переходе 22-летнего крайнего нападающего сборной Испании Йереми Пино из «Вильярреала». Футболист подписал пятилетний контракт с клубом Южного Лондона и будет выступать за новый клуб под 10-м номером.

Пино является выпускником академии «Вильярреала», на взрослом уровне он находился в системе этого клуба с 2019 года, за который провёл 170 матчей. На его счету 22 гола и 23 результативные передачи. В составе «подлодки» Йереми выиграл Лигу Европы сезона-2020/2021. Кроме того, испанец является неотъемлемой частью национальной команды, с которой стал победителем Лиги наций 2023 года. Всего в его активе три гола и два ассиста в 15 играх за команду. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 30 млн.