Агент Гайча высказался о переходе игрока из ЦСКА в «Крылья Советов»

Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, высказался о переходе футболиста в «Крылья Советов» на правах аренды.

«Мы довольны, как сложился переход Гайча в «Крылья Советов». Нас хорошо приняли. Игроку нравятся команда и тренер. Было непросто осуществить переход, но клуб и Гайч приложили большие усилия», — сказал Каро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. За этот период он побывал в арендах в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре» и «Антальяспоре». В составе армейцев аргентинец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.