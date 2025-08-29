«Спартак» готовит предложение по Коко, «Торино» снизил цену с € 17-18 млн — Морандин

«Спартак» готовит официальное предложение по трансферу центрального защитника «Торино» Сауля Коко, которое будет представлено итальянскому клубу в ближайшие часы. Об этом сообщает журналист Джакомо Морандин на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «гранатовые» снизили запрашиваемую за переход игрока цену, которая ранее составляла € 17-18 млн. Подчёркивается, что красно-белые вернулись к кандидатуре Коко после неудачи с покупкой центрального защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты.

В минувшем сезоне Коко принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

