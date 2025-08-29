Агент Гайча: мы не в обиде на ЦСКА и ни о чём не жалеем

Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сообщил, что его клиент не в обиде на красно-синих. Сегодня, 29 августа, армейцы объявили о переходе аргентинского форварда в «Крылья Советов» на правах годичной аренды.

«Мы не в обиде на ЦСКА и ни о чём не жалеем. Такие ситуации могут возникнуть в футболе. Надеюсь, о Гайче позаботятся в «Крыльях». Он отличный профессионал и замечательный человек», — сказал Каро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. За этот период он побывал в арендах в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре» и «Антальяспоре». В составе армейцев аргентинец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

