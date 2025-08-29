Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Хиляль — Эр-Рияд, результат матча 29 августа 2025, счет 2:0, 1-й тур Про-Лиги 2025/2026

Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Эр-Рияд» в матче 1-го тура саудовской Про-Лиги
Аудио-версия:
Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Эр-Рияд». Игра проходила на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эр-Рияде. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
29 августа 2025, пятница. 18:50 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Эр-Рияд
Эр-Рияд
1:0 Аль-Харби – 22'     2:0 Малком – 45+3'    

На 22-й минуте счёт в игре открыл защитник «Аль-Хиляля» Мотеб Аль-Харби. В компенсированное к первому тайму время экс-нападающий «Зенита» Малком укрепил преимущество хозяев.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 3-м туре саудовской Про-Лиги «Аль-Хиляль» разгромил соперника со счётом 3:0. В 20-м туре клубы сыграли вничью со счётом 1:1.

В следующем туре «Аль-Хиляль» встретится с «Аль-Кадисией» (12 сентября), а «Эр-Рияд» — с клубом «Аль-Наджма» (14 сентября).

Календарь чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026
