Жерсон поделился эмоциями от первого месяца в «Зените» и России

Полузащитник «Зенита» Жерсон ответил на вопрос об ощущениях после первого месяца нахождения в санкт-петербургском клубе и России.

«Я счастлив, что могу заниматься здесь любимым делом, стараюсь набрать оптимальную форму и приносить пользу команде. Очень рад приехать в Россию и быть тепло в ней принятым. Здесь уважительная культура, сильный европейский чемпионат, в котором болельщики ценят то, что футболист делает на поле. Это производит приятное впечатление», — сказал Жерсон в интервью пресс-службе «Зенита» на официальном сайте.

Жерсон перешёл в санкт-петербургский клуб из «Фламенго» в минувшем июле. Контракт 28-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2029/2030. В составе сине-бело-голубых полузащитник принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме Игрок «Зенита» Жерсон несчастлив в России и может вернуться в Бразилию — источник

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: