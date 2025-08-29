Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
«Акрон» подпишет правого защитника «Боливара» Рочу

«Акрон» подпишет правого защитника «Боливара» Рочу
«Акрон» договорился о трансфере правого защитника из Боливии Йомара Рочи. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Акрон» заплатит «Боливару» € 250 тыс. Также в сделку будут включены 15% от будущей перепродажи.

Роча выступает в составе основной команды «Боливара» с зимы 2022 года. За этот период защитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

