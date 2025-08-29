«Жёсткий, сложный, довольно агрессивный». Жерсон — о футболе в чемпионате России

Полузащитник «Зенита» Жерсон ответил, что он может сказать о Санкт-Петербурге, клубе и Мир Российской Премьер-Лиге в целом.

«Петербург очень красивый, жду возможности познакомиться с ним поближе. Пока хорошо изучил только парк рядом с домом, где мы каждый день гуляем с дочкой. «Зенит» — ​клуб с шикарной инфраструктурой, который уделяет своим игрокам всё необходимое внимание, а это очень важно. Футбол здесь жёсткий, сложный, довольно агрессивный, потому что многие нарушения не фиксируются. Но мне как раз нравятся такие чемпионаты, поскольку это и мой игровой стиль», — сказал Жерсон в интервью пресс-службе «Зенита» на официальном сайте.

Жерсон перешёл в санкт-петербургский клуб из «Фламенго» в минувшем июле. Контракт 28-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2029/2030. В составе сине-бело-голубых полузащитник принял участие в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

