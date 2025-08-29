Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» может побороться с «Миланом» за покупку защитника «Ман Сити» — Романо

«Тоттенхэм» может побороться с «Миланом» за покупку защитника «Ман Сити» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Тоттенхэм» обратился к «Манчестер Сити» относительно возможного перехода центрального защитника Мануэля Аканджи, который входит в трансферный список лондонского клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, переговоры о переходе 30-летнего футболиста также ведёт «Милан», готовый заплатить за него £ 15 млн (€ 17,2 млн). Однако «россонери» по-прежнему обсуждают условия личного контракта с Аканджи.

Швейцарский игрок перешёл в «Манчестер Сити» осенью 2022 года. За этот период Аканджи принял участие в 136 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме
«Милан» и «Манчестер Сити» обсуждают трансфер Аканджи — Романо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android