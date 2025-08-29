«Тоттенхэм» может побороться с «Миланом» за покупку защитника «Ман Сити» — Романо

«Тоттенхэм» обратился к «Манчестер Сити» относительно возможного перехода центрального защитника Мануэля Аканджи, который входит в трансферный список лондонского клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, переговоры о переходе 30-летнего футболиста также ведёт «Милан», готовый заплатить за него £ 15 млн (€ 17,2 млн). Однако «россонери» по-прежнему обсуждают условия личного контракта с Аканджи.

Швейцарский игрок перешёл в «Манчестер Сити» осенью 2022 года. За этот период Аканджи принял участие в 136 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

