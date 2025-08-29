Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов обозначил, в каком случае ЦСКА будет главным претендентом на чемпионство в РПЛ

Пименов обозначил, в каком случае ЦСКА будет главным претендентом на чемпионство в РПЛ
Комментарии

Бывший российской футболист Руслан Пименов рассказал, в каком случае ЦСКА будет считаться главным претендентом на победу в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона.

«Челестини выжимает максимум из своих футболистов. И в данной схеме они действуют максимально эффективно. Если ЦСКА и дальше будет так играть, то это главный претендент на чемпионство. Если, конечно, не сбавит оборотов», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14).

Материалы по теме
Агент Гайча: мы не в обиде на ЦСКА и ни о чём не жалеем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android