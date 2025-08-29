Пименов обозначил, в каком случае ЦСКА будет главным претендентом на чемпионство в РПЛ

Бывший российской футболист Руслан Пименов рассказал, в каком случае ЦСКА будет считаться главным претендентом на победу в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона.

«Челестини выжимает максимум из своих футболистов. И в данной схеме они действуют максимально эффективно. Если ЦСКА и дальше будет так играть, то это главный претендент на чемпионство. Если, конечно, не сбавит оборотов», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14).