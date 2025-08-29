Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» купит за € 30 млн форварда сборной Грузии вместо Довбика — Романо
«Вильярреал» заключил сделку по переходу 24-летнего центрального нападающего Жоржа Микаутадзе из «Лиона». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, испанский клуб заплатит за трансфер футболиста сборной Грузии € 30 млн. В воскресенье, 31 августа, Микаутадзе пройдёт медицинское обследование. Подчёркивается, что «жёлтая субмарина» предприняла усилия по покупке грузинского форварда после неудачи с подписанием нападающего «Ромы» Артёма Довбика.

Микаутадзе перешёл в «Лион» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

