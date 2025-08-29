Владислав Радимов: Сперцян и Кисляк точно не затеряются в Европе

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов считает, что полузащитники «Краснодара» и ЦСКА Эдуард Сперцян и Матвей Кисляк смогут построить карьеру в Европе. Ранее сообщалось, что в услугах Сперцяна был заинтересован «Саутгемптон», а Кисляком интересовался «Галатасарай».

«Если Сперцян уедет в другую команду в этом сезоне или в следующем, то это нормально. Он отдал «Краснодару» очень много. Кисляку же надо ещё набраться опыта, повариться в РПЛ. И тогда можно двигаться в Европу. Но они оба там точно не затеряются», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Краснодар» выиграл Мир РПЛ, а ЦСКА — Фонбет Кубок России.