ЖФК ЦСКА обыграл «Спартак» в первом полуфинальном матче Кубка России

Завершился первый полуфинальный матч женского Winline Кубка России — 2025 между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу футболисток красно-синих.

Единственный гол в матче был забит на 49-й минуте. Отличилась 21-летняя полузащитница московского ЦСКА Даяна Кишмахова.

Ответный матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 14 сентября. В другом полуфинале встречаются московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Первая игра между этими командами завершилась победой сине-бело-голубых с минимальным счётом — 1:0.