Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЖФК ЦСКА обыграл «Спартак» в первом полуфинальном матче Кубка России

ЖФК ЦСКА обыграл «Спартак» в первом полуфинальном матче Кубка России
Комментарии

Завершился первый полуфинальный матч женского Winline Кубка России — 2025 между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу футболисток красно-синих.

Единственный гол в матче был забит на 49-й минуте. Отличилась 21-летняя полузащитница московского ЦСКА Даяна Кишмахова.

Ответный матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится 14 сентября. В другом полуфинале встречаются московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Первая игра между этими командами завершилась победой сине-бело-голубых с минимальным счётом — 1:0.

Материалы по теме
ЦСКА со счётом 8:0 разгромил «Енисей» в женской Суперлиге, Николич оформила покер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android