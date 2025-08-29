Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Жерсон ответил, вдохновляет ли его, что Анчелотти будет следить за ним в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассказал, что его вдохновляют слова главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти, заявившего о намерении следить за выступлениями игрока в Мир Российской Премьер-Лиге.

– Главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти сказал, что будет следить за вашим выступлением в РПЛ. Это вдохновляет?
– Конечно! О «Зените» говорят, так что следить будут, но не только за мной, но и за другими нашими соотечественниками, которые играют в российских клубах. Да и в целом наблюдать нужно за всеми лигами мира, потому что есть много игроков, которые готовы и хотят получить шанс наилучшим образом представить нашу страну, — сказал Жерсон в интервью пресс-службе «Зенита» на официальном сайте.

В составе сборной Бразилии полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

