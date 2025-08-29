«Челси» нацелился на полузащитника из АПЛ, интересующего «Реал» — talkSport

«Челси» добавил 21-летнего полузащитника «Кристал Пэлас» Адама Уортона в список долгосрочных трансферных целей. Об этом сообщает журналист talkSport Алекс Крук на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, маловероятно, что лондонский клуб заключит сделку по переходу Уортона до закрытия трансферного окна (1 сентября). Однако «Челси» может реализовать её в будущем.

Ранее СМИ сообщали об интересе мадридского «Реала» к англичанину. Подчёркивалось, что «Кристал Пэлас» не продаст Уортона дешевле € 80 млн.

Уортон выступает в составе «орлов» с февраля 2024 года. За этот период полузащитник принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: