Главная Футбол Новости

Тренер «Торпедо» — после игры с «Родиной»: опять говорить, что это обидное поражение?

Тренер «Торпедо» — после игры с «Родиной»: опять говорить, что это обидное поражение?
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик прокомментировал поражение в матче 7-го тура Лиги Pari с «Родиной» (0:3).

Россия — Лига PARI . 7-й тур
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Максименко – 32'     2:0 Абдусаламов – 71'     3:0 Абдусаламов – 90+3'    

— Опять говорить, что это обидное поражение? Да это в пользу бедных. Вы сами всё видели на поле. Действительно, при счёте 1:0 забил бы Стёпа (Данил Степанов. — Прим. «Чемпионата»), и всё могло сложиться по-другому, но происходят необъяснимые вещи. За две игры мы всё равно наиграли на голы. Я не скажу, что у наших ворот было много моментов, но нас просто казнят соперники почти в каждом опасном моменте. Так или иначе, так играть недопустимо.

— Можно ли сказать, что незасчитанный гол «Торпедо» в самом начале второго тайма стал одним из решающих факторов такого результата сегодня?
— Конечно, это очень обидно. Мы перестроились, а времени было очень мало. В первом тайме по движению было немного сложно Артуру Галояну, которого не хотелось менять в первом тайме, но пришлось менять схему. Задумка была сыграть агрессивно, потому что у соперника тоже есть качественные игроки впереди. Мы хотели, чтобы тройка в обороне облегчила задачу фланговым игрокам — Шевченко и Степанову, которые должны были подниматься. Должны были опорные активно играть, плюс тройка в нападении. Конечно, если бы мы забили, то психологическое преимущество было бы на нашей стороне. Но, как я понимаю, в том эпизоде был офсайд, поэтому об этом говорить нет смысла, — приводит слова Кирильчика официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» потерпело пятое поражение в семи турах Первой лиги
