Главная Футбол Новости

«Спартак» сделал предложение экс-тренеру «Фенербахче» Карталу — журналист Узундурукан

Аудио-версия:
Комментарии

Турецкий журналист Зеки Узундурукан в эфире A Spor сообщил, что провёл телефонный разговор с бывшим тренером «Фенербахче» Исмаилом Карталом, в ходе которого он рассказал, что опечален увольнением Жозе Моуринью из турецкого гранда. Кроме того, по словам Узундурукана, Картал сообщил, что три недели назад получил предложение от московского «Спартака».

«Сегодня у меня был телефонный разговор с Исмаилом Карталом. Он сказал, что сожалеет об уходе Моуринью, а также, что «Фенербахче» оказался в такой ситуации. Я спросил у него: «Поступало ли [вам] предложение от «Фенербахче»? На что он ответил: «Мне никто не звонил и не спрашивал».

Исмаил сказал, что три недели назад получил предложение от московского «Спартака» и они были настойчивы. Если «Фенербахче» не удастся договориться с ним, то Исмаил Картал станет новым тренером «Спартака», — сказал Узундурукан в эфире A Spor.

Действующим главным тренером «Спартака» является Деян Станкович, возглавляющий красно-белых с лета 2024 года.

Комментарии
