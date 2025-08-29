Скидки

Главная Футбол Новости

Агент Кузьмичёв: Баринов и АЕК — это на самом деле серьёзная история

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в греческий АЕК, который возглавляет Марко Николич.

— Вы близко общаетесь с агентом Дмитрия Баринова Павлом Банатиным и самим футболистом. И долго общались с ними после игры с «Акроном» (2:0). У вас лично есть понимание, останется ли игрок в «Локомотиве» и насколько серьёзна история с АЕКом?
— Баринов и АЕК — это на самом деле серьёзная история. Тут ситуация очень простая. «Локомотив» не хочет расставаться с Димой. Но, с другой стороны, несмотря на прямое указание Юрия Дмитриевича Нагорных, не начинается процесс переговоров (о новом контракте. — Прим. «Чемпионата»). Почему это происходит — мне пока сложно ответить.

— Как бы вы оценили вероятность отъезда Баринова в Грецию?
— Я бы это оценил 50 на 50, — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

28-летний Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. В сезоне-2017/2018 хавбек стал чемпионом России в составе железнодорожников.

