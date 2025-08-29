Скидки
Юрий Сёмин назвал команду РПЛ, показывающую самый сильный футбол

Юрий Сёмин назвал команду РПЛ, показывающую самый сильный футбол
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о прогрессе московского ЦСКА, а также выделил форварда Кирилла Глебова и полузащитника Матвея Кисляка.

«Самый сильный футбол и большой прогресс — у ЦСКА. И в этом прогрессе играют большую роль два молодых игрока — Глебов и Кисляк, которые, вне сомнений, одни из лучших в чемпионате.

Глебов в прошлом сезоне играл не много, а теперь он играет постоянно, отвоевал себе место у иностранцев. Никто не стал его задерживать в резерве. Он сильнее — он и играет, так и должно быть. И показывает очень мощный футбол: такой скорости, как у него, нет ни у одного игрока в нашем чемпионате. А сегодня игроки атаки должны обладать большой скоростью, как у Глебова, чтобы выигрывать единоборства, чтобы обострять игру. Он показывает высокий уровень, и Кисляк — то же самое», — приводит слова Сёмина Metaratings.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Мир РПЛ. В активе красно-синих 14 очков.

Владислав Радимов: Сперцян и Кисляк точно не затеряются в Европе
