Роналду забил 940-й гол в карьере

40-летний форвард и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился 940-м забитым мячом в карьере в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном». На 54-й минуте нападающий реализовал 11-метровый удар.
На протяжении карьеры Роналду забил 802 гола на клубном уровне и 138 мячей за сборную Португалии.
Форвард забил второй гол «Аль-Насра» во встрече. В начале игры счёт открыл нападающий Жоау Феликс. На 55-й минуте вингер гостей Кингсли Коман довёл счёт до разгромного. На 67-й минуте Феликс оформил дубль.
Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Роналду вынес торт шеф-повару «Аль-Насра» на день рождения:
