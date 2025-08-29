Скидки
Главная Футбол Новости

Роналду забил 940-й гол в карьере

Роналду забил 940-й гол в карьере
Комментарии

40-летний форвард и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился 940-м забитым мячом в карьере в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таавуном». На 54-й минуте нападающий реализовал 11-метровый удар.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
Окончен
0 : 5
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Феликс – 7'     0:2 Роналду – 54'     0:3 Коман – 55'     0:4 Феликс – 67'     0:5 Феликс – 87'    

На протяжении карьеры Роналду забил 802 гола на клубном уровне и 138 мячей за сборную Португалии.

Форвард забил второй гол «Аль-Насра» во встрече. В начале игры счёт открыл нападающий Жоау Феликс. На 55-й минуте вингер гостей Кингсли Коман довёл счёт до разгромного. На 67-й минуте Феликс оформил дубль.

Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Роналду обратился к болельщикам в преддверии первого матча «Аль-Насра» в Про-Лиге

Роналду вынес торт шеф-повару «Аль-Насра» на день рождения:

