Гол Роналду с пенальти и хет-трик Феликса помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Таавун»

Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Таавун» и «Аль-Наср». Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

В начале игры счёт открыл нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс. На 54-й минуте форвард Криштиану Роналду укрепил преимущество клуба из Эр-Рияда, забив с пенальти. Через минуту вингер гостей Кингсли Коман довёл счёт до разгромного. На 67-й минуте Феликс сделал дубль. В концовке матча Феликс оформил хет-трик.

В следующем туре «Аль-Наср» встретится с «Аль-Холудом» (14 сентября). «Аль-Таавун» проведёт игру с «Аль-Охдудом», которая состоится 13 сентября.

