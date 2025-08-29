Гол Роналду с пенальти и хет-трик Феликса помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Таавун»
Завершился матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Таавун» и «Аль-Наср». Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
Окончен
0 : 5
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Феликс – 7' 0:2 Роналду – 54' 0:3 Коман – 55' 0:4 Феликс – 67' 0:5 Феликс – 87'
В начале игры счёт открыл нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс. На 54-й минуте форвард Криштиану Роналду укрепил преимущество клуба из Эр-Рияда, забив с пенальти. Через минуту вингер гостей Кингсли Коман довёл счёт до разгромного. На 67-й минуте Феликс сделал дубль. В концовке матча Феликс оформил хет-трик.
В следующем туре «Аль-Наср» встретится с «Аль-Холудом» (14 сентября). «Аль-Таавун» проведёт игру с «Аль-Охдудом», которая состоится 13 сентября.
