«Мне стыдно за «Торпедо». Тренер заявил, что хочет серьёзно поговорить с руководством

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик после разгромного поражения в матче 7-го тура Лиги Pari с «Родиной» (0:3) высказался о выборе состава команды, а также заявил, что хочет провести встречу с руководством автозаводцев.

— После игры в Волгограде напрашивались замены Егора Бабурина и Артура Галояна. Почему вы их выпускаете?

— Мы брали Галояна для того, чтобы он играл. На мой взгляд, он очень хороший футболист. Но что-то у него не идёт. Я верил в него сегодня. Даже когда поменял, сказал, что, несмотря на то что подустал, готовился, так как сейчас Boxing Day, матч за матчем идёт.

Что касается Егора Бабурина, это решение тренерского штаба. Не выручил в Волгограде, но там было два сложных гола, третий — цепь общекомандных ошибок. Да, можно сказать, что это наше решение, матч проигран, поэтому не буду говорить, ошиблись мы или нет. В следующей игре будет по-другому.

— Складывается впечатление, что команда — это не коллектив, а некое сборище игроков, которые с трудом понимают, что делать. Почему выходят игроки, в частности Артур Галоян, которые подводят свою команду и вас в том числе?

— Я про Галояна уже говорил. На него была очень большая надежда, и, возможно, это психологически сложно для него. Я не могу говорить за него, потому что я не на его месте.

Казалось бы, что футбол — это простая вещь. Когда у меня мяч, вы должны открываться. И на тренировках мы именно это отрабатываем. Что происходит на поле, мне сложно сказать. Я никогда не буду никого обвинять, но футбол — это праздник. Это счастье. Я всегда говорю футболистам, что они должны получать удовольствие от игры, от открываний, от взаимодействий. Поверьте мне, именно на этом всё и построено на тренировках. Что происходит в играх, мне сложно сказать. Все, кто приходит на тренировки, говорят: «Класс!» Что в играх происходит…

Мне видится, что здесь есть глобальная проблема. Возможно, и во мне проблема, нет вопросов. Я сегодня встречался с руководством, и на этой неделе хочу очень серьёзно поговорить, чтобы было какое-то кардинальное решение, потому что два матча по 0:3. Мне стыдно за «Торпедо», — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.