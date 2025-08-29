Тен Хаг может быть уволен из «Байера» во время международной паузы — Bild

Руководство «Байера» обдумает будущее главного тренера команды Эрика тен Хага в клубе в случае неудачи «фармацевтов» в матче 2-го тура чемпионата Германии с «Вердером», который состоится в субботу, 30 августа. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, потенциальное увольнение нидерландского специалиста может произойти во время сентябрьской паузы на матчи сборных. Подчёркивается, что в «Байере» «растёт нервозность». В клубе считают, что тен Хаг обладает достаточным составом, чтобы не отставать от лидеров Бундеслиги.

55-летний специалист был назначен на должность главного тренера леверкузенской команды нынешним летом. В 1-м туре чемпионата Германии «Байер» проиграл «Хоффенхайму» (1:2).

