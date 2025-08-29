Представитель Дзюбы: никакого конфликта у Артёма с руководством «Акрона» нет

Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о нашумевшем обращении своего клиента к руководству клуба после поражения команды в матче 6-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3). Дзюба публично обратился к руководству тольяттинцев с требованием усилить состав в летнее трансферное окно.

«Многие связывают отсутствие Артёма в заявке на матч с «Локомотивом» с его недавними словами про усиление команды. В очередной раз удивляюсь падению уровня нашей спортивной журналистики, при этом всех под одну гребёнку не стоит тащить. Искренне был поражён рядом статей и комментариев про конфликт Артёма с руководством клуба, что якобы его последствия привели к тому, что футболист не играл в четверг. Это вызывает улыбку на лице.

Во‑первых, если бы люди были чуть профессиональнее, они бы посмотрели на предыдущие кубковые матчи «Акрона» и увидели бы, что Артёма не было в заявке. Во‑вторых, очевидно, что никакого конфликта у Артёма с руководством клуба нет. И многие наблюдательные журналисты прекрасно могли видеть, как Артём перед игрой был на бровке, на позитиве общался с генеральным директором «Акрона» Константином Клюшевым. И, в‑третьих, могу сказать уважаемому Владиславу Радимову и остальным экспертам, что попкорн они могут доставать сколько угодно, только наблюдать за «очередным конфликтом» Дзюбы не придётся.

Да, Артём сказал то, что сказал. На эмоциях. Если кто‑то думает, что Артём до этого ничего не говорил руководству, то он сильно ошибается. Футболист на отличной связи с менеджментом клуба. Он переживает за команду, за молодых парней, на которых выпала большая нагрузка. И, если случится череда поражений, она может выбить ребят из колеи, потому что большого опыта игры в РПЛ у них нет.

Дзюба — большая личность в российском футболе, он сказал то, что посчитал нужным. Но это не значит, что его тут же наказали и лишили места в составе. Состоялся диалог у всех сторон, они друг друга услышали и дальше продолжают работать на благо «Акрона». Надеюсь, победы придут в самое ближайшее будущее, а именно в игре с «Балтикой», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.