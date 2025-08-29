Игрок «Зенита» Жерсон назвал самый памятный матч за сборную Бразилии

Полузащитник «Зенита» Жерсон ответил, что для него значит быть вызванным в сборную Бразилии, а также назвал самый памятный матч за «пентакампеонов».

– Игрой на родине вы заслужили вызов в сборную Бразилии. Что для вас значит подобное признание?

– Думаю, игра за национальную команду, о какой бы стране ни шла речь, — ​то, к чему стремится каждый футболист. Он старается делать всё возможное в своём клубе, чтобы попасть в сборную. Для меня это имеет огромное значение, я всегда очень рад этому и надеюсь, что продолжу в том же духе!

– Самый памятный матч за сборную?

– Конечно, игра с Уругваем! Когда я забил дебютный мяч за национальную команду, — сказал Жерсон в интервью пресс-службе «Зенита» на официальном сайте.

Полузащитник забил мяч в ворота уругвайской национальной команды в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года, который состоялся в ноябре 2024 года. Игра закончилась со счётом 1:1. Этот мяч является единственным для Жерсона в 14 матчах за сборную Бразилии.

Материалы по теме Жерсон ответил, вдохновляет ли его, что Анчелотти будет следить за ним в РПЛ

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: