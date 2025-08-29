Скидки
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Игрок «Зенита» Жерсон назвал самый памятный матч за сборную Бразилии

Игрок «Зенита» Жерсон назвал самый памятный матч за сборную Бразилии
Полузащитник «Зенита» Жерсон ответил, что для него значит быть вызванным в сборную Бразилии, а также назвал самый памятный матч за «пентакампеонов».

– Игрой на родине вы заслужили вызов в сборную Бразилии. Что для вас значит подобное признание?
– Думаю, игра за национальную команду, о какой бы стране ни шла речь, — ​то, к чему стремится каждый футболист. Он старается делать всё возможное в своём клубе, чтобы попасть в сборную. Для меня это имеет огромное значение, я всегда очень рад этому и надеюсь, что продолжу в том же духе!

– Самый памятный матч за сборную?
– Конечно, игра с Уругваем! Когда я забил дебютный мяч за национальную команду, — сказал Жерсон в интервью пресс-службе «Зенита» на официальном сайте.

Полузащитник забил мяч в ворота уругвайской национальной команды в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года, который состоялся в ноябре 2024 года. Игра закончилась со счётом 1:1. Этот мяч является единственным для Жерсона в 14 матчах за сборную Бразилии.

