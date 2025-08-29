Голевая передача Модрича помогла «Милану» победить «Лечче» в матче 2-го тура Серии А

Завершился матч 2-го тура чемпионата Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Лечче» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» (Лечче, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Ливио Маринелли. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 66-й минуте с передачи хавбека Луки Модрича счёт в игре открыл полузащитник гостей Рубен Лофтус-Чик. В концовке матча нападающий Кристиан Пулишич укрепил преимущество «Милана».

В следующем туре «Лечче» встретится с «Аталантой» (14 сентября). В свою очередь, «россонери» сыграют с «Болоньей» (14 сентября).

Самые большие стадионы мира: