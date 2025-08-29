Скидки
Лечче — Милан, результат матча 29 августа 2025, счет 0:2, 2-й тур Серии А 2025/2026

Голевая передача Модрича помогла «Милану» победить «Лечче» в матче 2-го тура Серии А
Завершился матч 2-го тура чемпионата Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Лечче» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» (Лечче, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Ливио Маринелли. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 2
Милан
Милан
0:1 Лофтус-Чик – 66'     0:2 Пулишич – 86'    

На 66-й минуте с передачи хавбека Луки Модрича счёт в игре открыл полузащитник гостей Рубен Лофтус-Чик. В концовке матча нападающий Кристиан Пулишич укрепил преимущество «Милана».

В следующем туре «Лечче» встретится с «Аталантой» (14 сентября). В свою очередь, «россонери» сыграют с «Болоньей» (14 сентября).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
«Мой новый дом!» Модрич поблагодарил болельщиков «Милана» за тёплый приём

Самые большие стадионы мира:

