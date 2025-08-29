Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о возможных подписаниях до конца трансферного окна

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о возможных новых подписаниях клуба в текущее трансферное окно.

«Как всегда, мы стараемся подписывать игроков, которые могут нам помочь, но после первых двух игр нет причин жаловаться или думать, что нам нужно больше. Если мы можем усилить состав, то мы всегда будем стараться это сделать, если это будет выгодно и нужно приобрести нужного игрока. Осталось всего три-четыре дня, так что посмотрим, сможем ли мы что-то сделать», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Команда Слота набрала шесть очков после двух матчей.