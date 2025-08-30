Скидки
«Арсенал» арендует Инкапье у «Байера», цена перехода может составить € 52 млн — Орнштейн

«Арсенал» достиг соглашения с «Байером» об аренде центрального защитника Пьеро Инкапье, рассчитанной на год. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, у лондонского клуба будет опция выкупа 23-летнего футболиста. Стоимость всей сделки может составить € 52 млн плюс 10% от потенциально будущей продажи Инкапье. В случае окончательного перехода эквадорский футболист подпишет с «Арсеналом» контракт, рассчитанный на пять лет.

В минувшем сезоне Инкапье принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

15-летний игрок «Арсенала» стал вторым самым молодым футболистом в истории АПЛ

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

