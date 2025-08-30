Иван Новосельцев: Карпин — хороший тренер, но ожидали, что «Динамо» будет лучше выступать

Бывший защитник «Ростова» Иван Новосельцев высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо».

«Ожидали, что будет лучше. Но перекраивается состав, другие требования. Плюс народ в лазарете. Некоторые игроки не добегают. Карпин — хороший тренер. Я с ним работал. Мне нравится его подход», — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

После шести стартовых туров «Ростов» занимает в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги 14-е место. В активе команды четыре набранных очка. В 7-м туре РПЛ жёлто-синие примут на своём поле «Ахмат». Встреча состоится в субботу, 30 августа.