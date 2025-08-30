Форвард «Спартака» Угальде вызван в сборную Коста-Рики

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде вошёл в состав сборной Коста-Рики для участия в сентябрьских матчах квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года. Об этом информирует официальный аккаунт Федерации футбола Коста-Рики (FCRF) на своей странице в социальной сети X.

В пятницу, 5 сентября, сборная Коста-Рики встретится с Никарагуа. Во вторник, 9 сентября, коста-риканская национальная команда сыграет с Гаити.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в семи матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

