Уэйн Руни о ситуации в «МЮ»: когда тренер говорит подобные вещи, значит, что-то сломалось

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о ситуации в клубе, а также отреагировал на критику главного тренера Рубена Аморима в адрес футболистов после поражения в матче второго раунда соревнований от команды четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун». Основное время игры завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти точнее оказались хозяева — 12:11.

«Поражение «Юнайтед» было обескураживающим. Сразу видно, что что-то не так, это очевидно. А то, как тренер говорил в интервью после игры, ещё больше убедило всех, что что-то не так. Конечно, такие результаты случаются. Когда я играл, нас выбил «Кроули». Но разница в том, что в моё время вы видели, что эта игра была исключением. Теперь же вы видите, что это происходит постоянно, с похожими результатами. Дошло до того, что за сезон прошло всего три игры, и вы начинаете думать… «Что происходит?» Больше всего я боюсь услышать, как тренер после игры скажет что-то осуждающее в адрес игроков. Я был в раздевалке и знаю, что, когда тренер говорит подобные вещи, значит, что-то сломалось.

Думаю, мы также забываем, что Амориму всего 40 лет. Он всё ещё молодой тренер. И «Юнайтед» сильно отличается от того, каким он был раньше. Ты приходишь, и у тебя есть медиакоманда, отдел продаж, огромная фан-база, множество журналистов… Это совершенно не похоже на «Спортинг». И давления со стороны «Юнайтед» он никогда раньше не испытывал. А когда начинаешь не выигрывать, всё становится только хуже. Поражение от «Гримсби», похоже, стало для него своего рода переломным моментом», — приводит слова Руни ESPN.